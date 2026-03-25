Arus Balik Lebaran: 220.747 Kendaraan Kembali ke Jakarta Via Jalur Pantura Cirebon

jabar.jpnn.com, CIREBON - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cirebon, Jawa Barat, mencatat sebanyak 220.747 kendaraan telah melintas menuju arah Jakarta melalui Jalur Pantai Utara (Pantura) hingga Rabu (25/3/2026) pukul 16.30 WIB.

Angka tersebut merupakan akumulasi kendaraan selama periode arus balik Lebaran.

Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Kota Cirebon, Indra Setiaman, mengatakan bahwa pada hari yang sama hingga sore hari, jumlah kendaraan yang bergerak menuju Jakarta mencapai 63.996 unit.

“Untuk pemantauan kendaraan yang mengarah ke Jakarta sekitar 63.996 unit hingga pukul 16.30 WIB,” ujar Indra di Cirebon, Rabu (25/3).

Berdasarkan hasil pemantauan, rata-rata kendaraan yang melintas menuju Jakarta melalui Jalur Pantura Kota Cirebon mencapai sekitar 2.667 unit per jam. Dari jumlah tersebut, kendaraan roda dua masih mendominasi arus lalu lintas.

Dishub mencatat, jumlah sepeda motor yang melintas menuju arah Jakarta pada Rabu mencapai sekitar 55.440 unit.

Selain itu, kendaraan roda empat pribadi, bus, serta angkutan barang juga terpantau ramai melintas di jalur tersebut.

Indra menambahkan, pada hari sebelumnya, Selasa (24/3/2026), volume kendaraan menuju Jakarta juga terpantau tinggi.