DLH Cianjur Angkut 1.725 Ton Sampah Selama Libur Lebaran

jabar.jpnn.com, CIANJUR - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mencatat telah mengangkut sekitar 1.725 ton sampah selama libur Hari Raya Idulfitri 2026.

Peningkatan volume sampah terutama terjadi di wilayah perkotaan seperti Cipanas dan Ciranjang.

Kepala DLH Kabupaten Cianjur, Komarudin, mengatakan lonjakan volume sampah mulai terlihat sejak H-1 Lebaran.

Pada periode tersebut, produksi sampah mencapai 75 ton per hari, sehingga total sampah yang diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir Sementara (TPAS) Mekarsari meningkat menjadi 300 hingga 400 ton per hari.

“Tumpukan sampah yang mengalami peningkatan terlihat di wilayah Cianjur Kota, Cipanas, dan Ciranjang, serta di sejumlah pusat keramaian dan pusat kuliner,” ujar Komarudin di Cianjur, Rabu (25/3).

Untuk mengantisipasi penumpukan sampah, DLH Cianjur menambah jadwal pengangkutan dengan mengerahkan 43 unit truk setiap hari serta menerjunkan sekitar 300 petugas kebersihan.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan sampah dapat segera diangkut dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS) menuju TPAS Mekarsari di Kecamatan Cikalongkulon.

Selain itu, petugas juga disiagakan di berbagai TPS yang tersebar di wilayah Cianjur, Cipanas, dan Ciranjang guna memastikan tidak terjadi penumpukan sampah, khususnya pada pagi dan siang hari.