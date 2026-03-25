Cuti Bersama Berakhir, Wisata di Bandung Masih Ramai

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Sejumlah destinasi wisata di Kota Bandung terpantau masih dipadati oleh wisatawan pada H+4 Lebaran 2026, sekalipun cuti bersama sudah berakhir.

Polisi melakukan patroli pengamanan sekaligus memberikan imbauan kepada wisatawan untuk berhati-hati.

Salah satunya, Taman Lalu Lintas, destinasi wisata yang terletak di Jalan Belitung itu jadi serbuan wisatawan keluarga saat liburan tiba.

Selain berekreasi, anak juga mendapatkan edukasi seputar lalu lintas.

Fasilitas yang ada pun cukup beragam, mulai dari taman, arena bersepeda, kereta api mini, hingga tempat bermain anak-anak. Beberapa pengunjung pun terlihat melakukan botram.

Salah seorang pengunjung, Mei (22) menyebut Taman Lalu Lintas cocok untuk anak berlibur sambil belajar. Di tempat ini, anak-anak bisa mengetahui rambu-rambu lalu lintas hingga bahaya di jalanan.

"Dari Riung Bandung sengaja datang ke sini sama keluarga. Di sini banyak permainan juga, ada buat edukasi juga," kata Mei, Rabu (25/3/2026).

Dia mengaku rutin datang ke taman tersebut untuk menghabisi momen libur panjang. Menurutnya setiap tahun fasilitas yang ada semakin lengkap.