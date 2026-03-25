Sudah Beroperasi, Mal Pelayanan Publik Pemkot Depok Siap Melayani Masyarakat

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok memastikan pelayanan di Mal Pelayanan Publik (Publik) tetap berjalan normal, meski masih dalam libur Lebaran 1447 Hijriah.

Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok, Zarkasih mengatakan, bahwa pelayanan sudah mulai dibuka.

Oleh karena itu, pelayanan Lebaran dan Hari Raya Nyepi pada 25 hingga 27 Maret 2026 sudah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

“Pelayanan sudah buka mulai hari ini,” ucapnya saat dihubungi, Rabu (25/3).

Dirinya menyebut, seluruh gerai pelayanan sudah berjalan dengan normal.

“Mulai hari semua gerai sudah buka atau melaksanakan pelayanan,” terangnya.

Dirirnya berharap, ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat.

“Semoga masyarakat bisa memanfaatkan pelayanan ini,” tandasnya. (mcr19/jpnn)