Polisi Pastikan Tabrakan Beruntun di Tol Pasirkoja Bandung Akibat Kelalaian Sopir Pikap

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kecelakaan lalu lintas beruntun yang melibatkan tiga kendaraan terjadi di dekat gerbang tol (GT) Pasirkoja, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung pada Selasa (24/3/2026) sekitar pukul 23.49 WIB.

Insiden tersebut melibatkan mobil pikap Isuzu Trada dengan nomor polisi D 8326 WI, minibus D 2069 YBK, dan sebuah truk Isuzu. Ketiga kendaraan mengalami kerusakan akibat tabrakan tersebut.

Kanit Gakkum Satlantas Polrestabes Bandung AKP Fiekry Adi Perdana mengatakan, kecelakaan bermula saat pikap yang dikemudikan RP (26 tahun) melaju dari arah pintu keluar Tol Pasirkoja menuju timur. Saat tiba di lokasi kejadian, pengemudi diduga tidak menjaga jarak aman.

"Sehingga menabrak bagian belakang Kendaraan Minibus Datsun kemudian terseret kedepan menabrak Kendaraan Truk Isuzu sedang berhenti di lampu merah TL Pasir Koja arah dari pintu tol Pasir Koja," kata Fiekry saat dikonfirmasi, Rabu (25/3).

Saat kejadian, minibus Datsun tengah berhenti di lampu merah bersama truk Isuzu yang dikemudikan RM (28 tahun). Benturan keras dari belakang membuat minibus terdorong ke depan hingga menghantam truk di depannya.

Akibat kecelakaan itu, seorang penumpang minibus berinisial SRA (31) mengalami luka ringan dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Bandung Kiwari untuk mendapatkan perawatan.

Fiekry memastikan tidak ada korban jiwa maupun luka berat dalam insiden tersebut.

Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, kecelakaan diduga kuat akibat kelalaian pengemudi pikap yang tidak menjaga jarak aman.