Wisatawan Asal Bogor Tewas Tenggelam saat Selamatkan Anak di Pantai Padabumi Tasikmalaya

jabar.jpnn.com, TASIKMALAYA - Wisatawan asal Bogor dilaporkan meninggal dunia akibat tenggelam saat berusaha menyelamatkan seorang anak yang terbawa arus ombak di Pantai Padabumi, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya.

Kepala Kepolisian Sektor (Polsek) Cikalong, AKP Maman, membenarkan peristiwa kecelakaan laut tersebut.

Korban diketahui bernama Iyep Yudiana (47), seorang Pegawai Negeri Sipil yang tengah berwisata bersama keluarga saat libur Lebaran.

“Benar terjadi kecelakaan laut, satu pengunjung tewas tenggelam,” ujar Maman.

Ia menjelaskan, kejadian bermula ketika seorang anak kecil yang sedang berenang di sekitar pantai hampir terbawa arus ombak.

Melihat kondisi tersebut, korban yang berada tidak jauh dari lokasi berupaya memberikan pertolongan.

Namun nahas, saat proses penyelamatan berlangsung, korban justru terseret arus dan tenggelam.

Tim Search and Rescue (SAR) gabungan yang menerima laporan kejadian segera melakukan upaya pencarian dan pertolongan.