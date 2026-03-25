LAZISNU Kota Depok Himpun Dana Rp1,79 Miliar Selama Ramadan, Bukti Tingginya Kepedulian Masyarakat

jabar.jpnn.com, DEPOK - Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Depok mencatat capaian penghimpunan dana sebesar Rp1.790.406.470 selama Ramadan 1447 Hijriah.

Dana tersebut bersumber dari zakat, infak, dan sedekah masyarakat yang dihimpun melalui berbagai kanal layanan serta gerakan sosial di wilayah Kota Depok.

Ketua LAZISNU Kota Depok, Muhtar Said, menyatakan bahwa capaian tersebut mencerminkan tingginya solidaritas dan kepedulian warga Nahdlatul Ulama (NU) di Depok.

Ia menilai, keberhasilan ini tidak terlepas dari peran aktif jaringan pengelola zakat di tingkat akar rumput.

Saat ini, penghimpunan dana didukung oleh 53 jaringan JPZIS NU (Jaringan Pengelola Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama) dan UPZISNU (Unit Pengelola Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama) yang tersebar di 11 kecamatan di Kota Depok.

“Alhamdulillah, pencapaian ini bukan sekadar angka, tetapi mencerminkan kekompakan warga NU Depok. Ini adalah bukti semangat dari umat untuk umat benar-benar hidup dan berjalan,” ujar Muhtar Said.

Pria yang akrab disapa Gus Said itu juga menegaskan pentingnya tata kelola lembaga yang profesional dan akuntabel. Ia memastikan seluruh dana yang dihimpun telah tercatat dengan baik dan dikelola secara tertib.

“Seluruh penghimpunan dana tercatat dengan baik, begitu juga dengan proses penyalurannya. Ini bagian dari komitmen kami untuk menjaga amanah dan memastikan akuntabilitas pengelolaan dana umat. Kami juga ikut serta membangun dan memajukan Kota Depok,” jelasnya.