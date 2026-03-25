Update Harga Emas dan Perak Hari Ini Rabu 25 Maret 2026, Cek Info Lengkapnya di Sini

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Rabu, 25 Maret 2026, mengalami pergerakan yang cukup stabil dengan variasi harga berdasarkan berat dan jenis produk.

Emas masih menjadi instrumen investasi yang diminati masyarakat karena dinilai relatif aman dalam jangka panjang.

Berdasarkan data terbaru, harga emas batangan untuk ukuran terkecil 0,5 gram dibanderol sebesar Rp1.475.000, sementara harga setelah pajak PPh 0,25% mencapai Rp1.478.688. Adapun untuk ukuran 1 gram, harga dasar berada di angka Rp2.850.000 dan menjadi Rp2.857.125 setelah pajak.

Kenaikan harga terlihat seiring bertambahnya berat emas. Untuk ukuran 10 gram, harga dasar tercatat Rp27.995.000 dan mencapai Rp28.064.988 setelah pajak.

Sementara itu, emas batangan dengan berat 1.000 gram atau 1 kilogram dijual dengan harga dasar Rp2.790.600.000 dan menjadi Rp2.797.576.500 setelah pajak.

Selain emas batangan standar, tersedia juga berbagai varian produk seperti Gift Series, edisi khusus Idulfitri, Imlek, hingga Batik Seri III yang menawarkan desain unik dan nilai koleksi tersendiri.

Di sisi lain, harga perak murni juga turut diperbarui. Untuk ukuran 250 gram, harga dasar sebesar Rp12.037.500 dan menjadi Rp13.361.625 setelah dikenakan PPN 11%.

Sedangkan ukuran 500 gram dijual dengan harga Rp23.275.000 atau Rp25.835.250 setelah pajak.