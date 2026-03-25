Prakiraan Cuaca Jawa Barat 25 Maret 2026: Hujan Lokal Berpotensi Terjadi Sejak Siang hingga Dini Hari

jabar.jpnn.com, BOGOR - Prakiraan cuaca untuk wilayah Jawa Barat pada Rabu, 25 Maret 2026, menunjukkan adanya potensi hujan dengan intensitas bervariasi di sejumlah daerah sejak siang hingga dini hari.

Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan hujan disertai angin kencang dan petir.

Pada pagi hari, antara pukul 07.00 hingga 13.00 WIB, kondisi cuaca umumnya berawan.

Meski demikian, terdapat potensi hujan ringan berskala lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Karawang, Subang, dan Indramayu.

Memasuki siang hingga sore hari (13.00–19.00 WIB), potensi hujan meningkat dengan intensitas ringan hingga sedang di sejumlah wilayah, meliputi Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Sukabumi, Cianjur, Bekasi.

Kemudian, Karawang, Purwakarta, Bandung Barat, serta Kota dan Kabupaten Bandung. Selain itu, hujan juga diperkirakan terjadi di Kota Cimahi, Subang, Sumedang, Indramayu, Cirebon, Garut, Tasikmalaya, Banjar, dan Pangandaran.

Adapun hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Tasikmalaya, Majalengka, Kuningan, dan Ciamis pada periode yang sama.

Pada malam hari (19.00–01.00 WIB), hujan ringan hingga sedang masih berpotensi terjadi secara lokal di wilayah Bogor, Depok, Bekasi, Sukabumi, Cianjur, Karawang, Purwakarta, Subang, Sumedang, Kuningan, Majalengka, Indramayu, Cirebon, Bandung, Garut, dan Tasikmalaya.