Bantu Pemulihan Pascabencana, LG Berikan Kebahagiaan Lebaran untuk Warga Pasirlangu

JPNN.com

Selasa, 24 Maret 2026 – 00:03 WIB
LG memberikan donasi berupa tiga set mainan edukatif untuk PAUD Desa SPS Aster, Pasirlangu. Kegiatan ini turut dilengkapi dengan aktivitas mewarnai serta pembagian perlengkapan sekolah bagi siswa sekolah dasar terdampak bencana. Foto: source for JPNN.

jabar.jpnn.com, BANDUNG BARAT - PT LG Electronics Indonesia (LG) menyelenggarakan program sosial bertajuk LG Lebaran Sehat di Pasirlangu, Bandung Barat.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya perusahaan dalam mendukung pemulihan masyarakat pasca bencana tanah longsor yang terjadi pada akhir Januari lalu.

“Di tengah suasana Lebaran ini, kami berharap kehadiran LG dapat memberikan dukungan bagi masyarakat, tidak hanya secara fisik, tetapi juga dalam membangun kembali semangat dan harapan, khususnya pada masa pemulihan pascabencana,” ujar President of LG Electronics Indonesia, Ha Sang-chul dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Selasa (24/3/2026).

Baca Juga:

Program LG Lebaran Sehat merupakan agenda tahunan yang dilaksanakan bertepatan dengan momentum Idul Fitri.

Memasuki tahun keempat, program ini berfokus pada pemberian makanan sehat yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat penerima.

Pada pelaksanaan tahun ini di Pasirlangu, LG mengusung tiga fokus utama, yaitu sosial, kesehatan, dan edukasi.

Baca Juga:

Dalam aspek sosial, LG membagikan 1.000 paket makanan sehat kepada warga.

Penyusunan menu mengacu pada pedoman gizi seimbang dari Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) Kementerian Kesehatan.

Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   longsor longsor pasirlangu korban longsor pasirlangu LG Electronics Indonesia PT LG Electronics Indonesia (LG) lg lebaran sehat

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU