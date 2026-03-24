Bantu Pemulihan Pascabencana, LG Berikan Kebahagiaan Lebaran untuk Warga Pasirlangu

jabar.jpnn.com, BANDUNG BARAT - PT LG Electronics Indonesia (LG) menyelenggarakan program sosial bertajuk LG Lebaran Sehat di Pasirlangu, Bandung Barat.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya perusahaan dalam mendukung pemulihan masyarakat pasca bencana tanah longsor yang terjadi pada akhir Januari lalu.

“Di tengah suasana Lebaran ini, kami berharap kehadiran LG dapat memberikan dukungan bagi masyarakat, tidak hanya secara fisik, tetapi juga dalam membangun kembali semangat dan harapan, khususnya pada masa pemulihan pascabencana,” ujar President of LG Electronics Indonesia, Ha Sang-chul dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Selasa (24/3/2026).

Program LG Lebaran Sehat merupakan agenda tahunan yang dilaksanakan bertepatan dengan momentum Idul Fitri.

Memasuki tahun keempat, program ini berfokus pada pemberian makanan sehat yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat penerima.

Pada pelaksanaan tahun ini di Pasirlangu, LG mengusung tiga fokus utama, yaitu sosial, kesehatan, dan edukasi.

Dalam aspek sosial, LG membagikan 1.000 paket makanan sehat kepada warga.

Penyusunan menu mengacu pada pedoman gizi seimbang dari Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) Kementerian Kesehatan.