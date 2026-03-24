Polisi Amankan Mobil Box Pengangkut Ribuan Liter Miras

Selasa, 24 Maret 2026 – 23:20 WIB
Ilustrasi borgol atau pelaku tindak kejahatan. Foto: Ricardo/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - Petugas Satlantas Polresta Bandung mengamankan satu unit mobil box yang mengangkut minuman keras jenis tuak.

Mobil tersebut diberhentikan saat pemberlakuan rekayasa lalu lintas sistem one way di jalur wisata Simpang Sadu, Soreang, Kabupaten Bandung, pada Selasa (24/3/2026) petang.

Kendaraan tersebut dicurigai saat melintas di tengah pengaturan arus lalu lintas.

Kecurigaan petugas muncul setelah terlihat cairan menetes dari dalam box mobil disertai bau menyengat.

Saat hendak diperiksa, sopir dan kernet justru melarikan diri sejauh dua kilometer. 

Petugas yang dipimpin oleh Ipda Eko, Kasubnit 2 Gakkum Satlantas Polresta Bandung, langsung melakukan pengejaran hingga akhirnya berhasil mengamankan kedua pelaku di Jalan Raya Cipatik.

Dari hasil pemeriksaan, mobil box tersebut diketahui mengangkut puluhan jerigen berisi tuak dengan total sekitar 1.500 liter. 

Minuman keras tradisional itu dibawa oleh dua pria berinisial ED dan PS dari wilayah Cidaun, Cianjur Selatan, yang rencananya akan diedarkan ke wilayah Majalaya, Kabupaten Bandung.

