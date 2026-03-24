JPNN.com

JTT Optimalkan Operasional GT Cikampek Utama Dukung One Way Nasional di Arus Balik Lebaran 2026

Selasa, 24 Maret 2026 – 19:30 WIB
Potret kepadatan arus lalu lintas di Gerbang Tol Cikampek Utama 2. Foto: Dok PT Jasa Marga

jabar.jpnn.com, KARAWANG - PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) mengoptimalkan operasional Gerbang Tol (GT) Cikampek Utama sebagai respons atas pemberlakuan rekayasa lalu lintas satu arah (one way) nasional pada periode arus balik Lebaran 2026.

Vice President Corporate Secretary & Legal JTT, Ria Marlinda Paallo, dalam keterangannya di Karawang, Jawa Barat, Selasa (24/3), menyatakan bahwa pihaknya telah memastikan kesiapan operasional GT Cikampek Utama untuk mendukung kelancaran arus kendaraan menuju Jakarta.

Rekayasa lalu lintas one way nasional pada arus balik Lebaran kali ini diberlakukan mulai dari KM 414 GT Kalikangkung di ruas Jalan Tol Batang-Semarang hingga KM 70 GT Cikampek Utama di ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek.

Menurut Ria, GT Cikampek Utama memiliki peran strategis sebagai gerbang tol barrier akhir yang menerima arus kendaraan dari Jalan Tol Trans Jawa menuju Jakarta.

Oleh karena itu, optimalisasi operasional menjadi langkah penting dalam menjaga kelancaran arus balik.

“Penyesuaian operasional gardu dilakukan dengan melihat dominasi arah arus kendaraan, khususnya dari wilayah timur menuju Jakarta,” ujarnya.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, JTT mengoperasikan 22 gardu transaksi untuk melayani kendaraan arah Jakarta dan delapan gardu untuk arah Trans Jawa.

Pengaturan ini ditujukan untuk mengantisipasi lonjakan volume kendaraan selama arus balik Lebaran.

Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   arus balik lebaran Gerbang Tol Cikampek Utama GT Cikampek Utama one way nasional Trans Jawa Jasamarga Transjawa Tol kabupaten karawang PT Jasamarga Transjawa Tol PT JTT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU