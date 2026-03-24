Imbauan WFA saat Puncak Arus Balik Tak Diindahkan Perusahaan Swasta, Pegawai Tetap Diminta Ngantor

Selasa, 24 Maret 2026 – 17:00 WIB
Imbauan WFA saat Puncak Arus Balik Tak Diindahkan Perusahaan Swasta, Pegawai Tetap Diminta Ngantor - JPNN.com Jabar
Ilustrasi pekerja: Ricardo/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pemerintah mengimbau agar Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun pekerja swasta melakukan Work From Anywhere (WFA) menjelang puncak arus balik Lebaran yang diprediksi akan terjadi pada hari ini, Selasa (24/3/2026).

WFA ini diharapkan bisa meminimalisir kepadatan kendaraan di jalur balik arah ke kota.

Salah satu dosen di perguruan tinggi negeri di Bandung, Abdur, pun memanfaatkan imbauan WFA tersebut.

"Sudah ada imbauan dari kantor jauh-jauh hari jadi saya ikuti saja," kata Abdur.

Pria asal Cirebon ini sekarang masih ada di kampung halaman bersama anak dan istrinya. Karena ada imbauan tersebut, Abdur pun masih mengurungkan niatnya untuk bekerja dari kampus.

"Masih bisa pekerjaan dilakukan dari jauh, online," ujarnya.

Sementara itu, ASN Kementerian Perindustrian yang berkantor di Bandung, Erwin, juga menyebut bahwa dia sudah mendapatkan arahan apabila ingin melakukan WFA usai libur Lebaran.

Adapun Erwin sebenarnya sudah kembali ke kediamannya dan siap untuk berkantor lagi. Namun, dikarenakan imbauan WFA, ia memilih untuk bekerja dari rumah saja.

Sejumlah ASN di Bandung Raya memanfaakan imbauan WFA menjelang puncak arus balik Lebaran yang diprediksi terjadi hari ini.
TAGS   kemenhub arus balik lebaran puncak arus balik work from anywhere WFA ASN imbauan wfa pekerja swasta

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU