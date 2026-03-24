Kecelakaan Maut di Majalengka, Elf Masuk Parit, 6 Penumpang Meninggal Dunia

Selasa, 24 Maret 2026 – 15:40 WIB
Kendaraan Elf terguling dan masuk parit setelah mengalami kecelakaan di Kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Panjalu - Cikijing, tepatnya di Blok Manggis Tonggoh RT 004 RW 001, Desa Maniis, Kecamatan Cingambul, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, pada Senin (23/3/2026) malam. Foto: doc. Polres Majalengka

jabar.jpnn.com, MAJALENGKA - Kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Panjalu - Cikijing, tepatnya di Blok Manggis Tonggoh RT 004 RW 001, Desa Maniis, Kecamatan Cingambul, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, pada Senin (23/3/2026). 

Insiden tersebut terjadi pada pukul 23.05 WIB dan menewaskan enam orang penumpang.

Kasi Humas Polres Majalengka AKP Yayan Suripna mengatakan, kecelakaan tunggal itu dialami kendaraan Isuzu Elf Microbus dengan nomor polisi Z 7012 CN, yang mengangkut pemudik asal Karawang dengan tujuan Ciamis.

Kendaraan microbus itu melaju dari arah Panjalu menuju Cikijing. 

Saat melintas di jalan menurun dan tikungan, pengemudi diduga mengantuk dan kendaraan yang dikemudikannya oleng ke kanan.

Setelahnya, kendaraan masuk ke dalam parit dan terguling. Posisi akhir kendaraan berada dengan roda di bagian atas.

"Kendaraan Isuzu Elf Microbus nomor polisi Z 7012 CN dalam keadaan terguling di dalam parit," kata Yayan, saat dikonfirmasi, Selasa (24/3/2026).

Sementara itu, berdasarkan keterangan korban selamat kepada pihak kepolisian mengaku, sebelum terjadi kecelakaan, saksi melihat bahwa pengemudi tampak kelelahan. 

Sebanyak enam orang meninggal dunia dalam kecelakaan maut yang dialami microbus elf yang mengangkut pemudik di Majalengka.
