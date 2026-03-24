Volume Kendaraan di Tol Cipali Arah Jakarta Naik Signifikan di H+2 Lebaran

jabar.jpnn.com, SUBANG - Arus kendaraan yang melintasi ruas Tol Cikopo-Palimanan (Cipali), Jawa Barat, menuju arah Jakarta mengalami lonjakan signifikan pada H+2 Lebaran atau Selasa (24/3) pagi dibandingkan periode yang sama sehari sebelumnya.

Sustainability Management & Corporate Communications Dept. Head Astra Tol Cipali, Ardam Rafif Trisilo menyampaikan bahwa berdasarkan data periode pukul 00.00 WIB hingga 09.00 WIB, arus lalu lintas dengan skema satu arah (one way) menuju Jakarta terpantau ramai lancar.

Ia menyebutkan, sekitar 36 ribu kendaraan telah melintasi ruas Tol Cipali menuju Jakarta sejak dini hari hingga pagi hari.

“Jumlah kendaraan yang melintas menuju arah Jakarta itu lebih tinggi 167 persen dibandingkan periode yang sama di hari sebelumnya,” ujar Ardam.

Sementara itu, secara akumulatif di kedua arah, baik menuju Jakarta maupun Cirebon, total volume lalu lintas di ruas Tol Cipali tercatat meningkat sebesar 36 persen dibandingkan periode yang sama pada hari sebelumnya.

Seiring dengan lonjakan arus kendaraan tersebut, pihak Astra Tol Cipali mengimbau para pengguna jalan untuk tetap mengutamakan keselamatan.

Pengendara diminta menjaga jarak aman antar kendaraan serta mematuhi arahan petugas di lapangan, khususnya selama pemberlakuan rekayasa lalu lintas satu arah.

Pengguna jalan juga diingatkan untuk tidak berpindah jalur selama skema one way berlangsung karena dapat membahayakan keselamatan. Selain itu, pengendara diimbau tidak berhenti di bahu jalan kecuali dalam kondisi darurat.