Puncak Arus Balik Hari Ini, Jalur Nagreg Diprediksi Padat

Selasa, 24 Maret 2026 – 11:25 WIB
Kepadatan lalu lintas di Lingkar Nagreg, Kabupaten Bandung, saat arus balik Lebaran. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bandung memprediksi puncak arus balik di jalur Nagreg dari arah Garut maupun Tasikmalaya terjadi pada Selasa (24/3/2026).

Hal ini bertepatan dengan hari terakhir cuti bersama Idulfitri 1447 Hijriah.

Koordinator Humas Pos Pengamanan Lebaran Dishub Kabupaten Bandung, Eric Alam Prabowo mengatakan, arus kendaraan yang kembali ke arah Bandung sudah mulai meningkat sejak pagi hari.

Baca Juga:

"Puncak pertama diperkirakan terjadi hari ini, bertepatan dengan hari terakhir libur sebelum masuk kerja," kata Eric saat dihubungi.

Eric menjelaskan, arus balik di jalur Nagreg diprediksi terjadi dalam dua gelombang.

Selain puncak pertama hari ini, puncak kedua diperkirakan terjadi pada Sabtu (28/3) dan Minggu (29/3).

Baca Juga:

"Hal ini karena masih ada masyarakat yang tidak terikat jadwal kerja dan memilih untuk mudik pada akhir pekan nanti," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Binmas Polda Jabar, Kombes Pol Wadi Sa’bani mengatakan pihaknya akan menerapkan strategi satu arah sepenggal di jalur selatan, khususnya dari arah Tasikmalaya dan Garut menuju Bandung.

Arus balik Nagreg diprediksi memuncak pada hari ini. Polisi siapkan one way sepenggal, warga diimbau atur perjalanan demi hindari kepadatan.
BERITA TERKAIT

TERPOPULER

