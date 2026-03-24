JPNN.com

Prakiraan Cuaca Jabar dan Jabodetabek 24 Maret 2026: Hujan Berpotensi Terjadi Siang hingga Dini Hari

Selasa, 24 Maret 2026 – 11:00 WIB
Ilustrasi hujan deras mengguyur sejumlah wilayah di Jawa Barat sedari pagi hingga malam. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - Badan meteorologi setempat merilis prakiraan cuaca untuk wilayah Jawa Barat dan Jabodetabek pada Selasa, 24 Maret 2026.

Secara umum, kondisi cuaca diperkirakan bervariasi mulai dari cerah berawan hingga berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sejumlah wilayah.

Pada pagi hari pukul 07.00–13.00 WIB, cuaca di sebagian besar wilayah Jawa Barat diperkirakan cerah berawan.

Namun, hujan ringan berpotensi terjadi secara lokal di beberapa daerah, seperti Kabupaten Bogor, Sukabumi, Subang, Indramayu, Sumedang, Tasikmalaya, Ciamis, Pangandaran, dan Kuningan.

Memasuki siang hingga sore hari (13.00–19.00 WIB), potensi hujan meningkat. Hujan ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sejumlah wilayah, termasuk Bogor, Depok, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Bandung Raya, Subang, Sumedang, Indramayu, Cirebon, Garut, Tasikmalaya, Banjar, dan Pangandaran.

Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi mengguyur wilayah Majalengka, Kuningan, dan Ciamis.

Pada malam hari hingga dini hari, potensi hujan masih berlanjut di beberapa wilayah dengan intensitas ringan hingga sedang.

Adapun hujan sedang hingga lebat diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kuningan, Majalengka, dan Ciamis.

Berikut ini prakiraan cuaca sejumlah wilayah di Jabodetabek dan Jawa Barat berdasarkan penjelasan resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   prakiraan cuaca prakiraan cuaca kabupaten bogor prakiraan cuaca hari ini prakiraan cuaca Jawa Barat prakiraan cuaca jabodetabek prakiraan cuaca bmkg prakiraan cuaca kota bogor ramalan cuaca ramalan cuaca hari ini ramalan cuaca bmkg

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU