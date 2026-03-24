Prakiraan Cuaca Jabar dan Jabodetabek 24 Maret 2026: Hujan Berpotensi Terjadi Siang hingga Dini Hari

jabar.jpnn.com, BOGOR - Badan meteorologi setempat merilis prakiraan cuaca untuk wilayah Jawa Barat dan Jabodetabek pada Selasa, 24 Maret 2026.

Secara umum, kondisi cuaca diperkirakan bervariasi mulai dari cerah berawan hingga berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sejumlah wilayah.

Pada pagi hari pukul 07.00–13.00 WIB, cuaca di sebagian besar wilayah Jawa Barat diperkirakan cerah berawan.

Namun, hujan ringan berpotensi terjadi secara lokal di beberapa daerah, seperti Kabupaten Bogor, Sukabumi, Subang, Indramayu, Sumedang, Tasikmalaya, Ciamis, Pangandaran, dan Kuningan.

Memasuki siang hingga sore hari (13.00–19.00 WIB), potensi hujan meningkat. Hujan ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sejumlah wilayah, termasuk Bogor, Depok, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Bandung Raya, Subang, Sumedang, Indramayu, Cirebon, Garut, Tasikmalaya, Banjar, dan Pangandaran.

Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi mengguyur wilayah Majalengka, Kuningan, dan Ciamis.

Pada malam hari hingga dini hari, potensi hujan masih berlanjut di beberapa wilayah dengan intensitas ringan hingga sedang.

Adapun hujan sedang hingga lebat diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kuningan, Majalengka, dan Ciamis.