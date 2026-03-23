Polsek Cariu Siagakan 40 Personel Amankan Pesta Rakyat dan Tradisi Meriam Kuluwung

jabar.jpnn.com, BOGOR - Demi meningkatkan pelayanan serta menjamin rasa aman bagi masyarakat, Polsek Cariu melaksanakan apel pengamanan untuk kegiatan pesta rakyat di wilayah Kecamatan Cariu.

Pengamanan tersebut difokuskan pada pelaksanaan tradisi adu karbit atau meriam kuluwung yang akan digelar di dua desa, yakni Desa Sukajadi dan Desa Kutamekar.

Tradisi ini merupakan kegiatan rutin masyarakat yang tidak hanya menjadi bagian dari budaya lokal, tetapi juga memiliki daya tarik tersendiri bagi warga setempat.

Kapolsek Cariu, Agus Hidayat, menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiagakan puluhan personel guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman dan tertib.

“Sebanyak 40 personel kami kerahkan untuk melakukan pengamanan sekaligus memberikan pelayanan kepada masyarakat selama kegiatan berlangsung,” ujar Agus.

Ia menjelaskan, personel tersebut akan ditempatkan di sejumlah titik strategis untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Selain melakukan pengamanan, pihak kepolisian juga mengimbau masyarakat agar tetap menjaga ketertiban serta mematuhi aturan yang berlaku selama pelaksanaan pesta rakyat dan tradisi meriam kuluwung.

Dengan adanya pengamanan ini, diharapkan kegiatan masyarakat dapat berjalan dengan lancar, aman, dan kondusif tanpa mengganggu ketertiban umum. (mar7/jpnn)