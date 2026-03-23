Libur Lebaran, Lalu Lintas di Perbatasan Kota Bandung - Lembang Ramai Lancar

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Polrestabes Bandung memprediksi puncak arus balik wisatawan dari kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, akan terjadi pada sore hingga malam ini.

Pada H+2 Lebaran atau Senin (23/3/2026), arus kendaraan yang mengarah ke Lembang via Jalan Setiabudi, Kota Bandung, terpantau ramai lancar. Tidak ada kepadatan atau antrean kendaraan di pukul 14.00 WIB.

Adapun kepadatan lalu lintas sempat terjadi di Jalan Sukajadi, tepatnya di mal Paris van Java (PVJ). Kemacetan mengular terjdi sepanjang 3 kilometer dari mal PVJ hingga simpang Gegerkalong.

Kepadatan ini dikarenakan peningkatan volume kendaraan dan bottleneck di Jalan Cemara. Selain itu, mobilitas kendaraan online yang menaikkan dan menurunkan penumpang di mal PVJ juga jadi salah satu penghambat arus lalu lintas.

Kasat Samapta Polrestabes Bandung AKBP Fajar Hari Kuncoro mengatakan, arus lalu lintas di simpang Jalan Setibuadi ata tepatnya di Terminal Ledeng, lengang sejak siang hari tadi.

Kendaraan yang hendak menuju Lembang via Jalan Sersan Bajuri atau Setiabudi pun sudah berkurang, dibandingkan pagi hari tadi.

"Pantauan arus lalin, baik yang mengarah ke atas ke arah Lembang maupun yang turun dari atas mengarah ke kota, masih cukup kondusif. Arus lalin masih cukup lancar, tidak ada antrean dan belum ada peningkatan buat arus lalin," kata Fajar ditemui di Pos Pengamanan (Pospam) Setiabudi, Kota Bandung.

Fajar mengakui, penumpukan kendaraan terjadi di Jalan Sukajadi yang mengarah ke Lembang. Itu dikarenakan banyaknya tempat wisata belanja seperti factory outlet, pusat perbelanjaan, dan restoran yang jadi buruan wisatawan.