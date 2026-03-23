H+2 Lebaran, Kendaraan Wisatawan 'Serbu' Kota Bandung via GT Pasteur

Senin, 23 Maret 2026 – 13:00 WIB
Kendaraan yang masuk ke Kota Bandung via GT Pasteur pada Selasa (23/3/2026) atau H+2 Lebaran. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Arus kendaraan yang masuk ke Kota Bandung melalui Gerbang Tol (GT) Pasteur pada H+2 Lebaran atau Senin (23/3/2026), terpantau ramai lancar.

Pantauan di lokasi, hingga pukul 11.00 WIB, volume kendaraan terus mengalir masuk tanpa henti dan didominasi kendaraan pribadi dari luar kota.

Meski terjadi peningkatan volume kendaraan, kondisi di area loket pembayaran GT Pasteur masih terbilang lancar.

Tidak terlihat antrean panjang kendaraan saat transaksi tol berlangsung. Arus kendaraan cenderung mengalir normal tanpa hambatan berarti.

Kepadatan lalu lintas mulai terasa setelah kendaraan keluar dari gerbang tol.

Titik simpang Pasteur menuju Jalan Dr Djunjunan menjadi lokasi penumpukan kendaraan.

Arus lalu lintas di kawasan ini melambat akibat tingginya volume kendaraan yang masuk secara bersamaan menuju pusat kota dan arah Lembang.

Data dari pihak Jasa Marga menunjukkan, tren peningkatan arus kendaraan memang sudah terlihat sejak H+1 Lebaran.

Puluhan ribu kendaraan berpelat luar kota masuk ke Kota Bandung via Tol Pasteur pada H+2 Lebaran 2026. Mereka hendak menuju destinasi wisata di Bandung Raya.
BERITA TERKAIT

TERPOPULER

