Arus Lalu Lintas di Jabodetabek dan Jawa Barat Meningkat Hingga 50 Persen di Libur Lebaran

jabar.jpnn.com, BOGOR - Volume lalu lintas pada H+1 Idulfitri 1447 H atau Minggu (22/3/2026) tercatat mengalami peningkatan signifikan di sejumlah ruas tol wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat.

Data tersebut disampaikan oleh Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division.

Senior General Manager JMT Regional Division, Widiyatmiko Nursejati, menyampaikan bahwa lonjakan volume kendaraan terjadi baik pada arus menuju luar kota maupun sebaliknya.

Pada wilayah Jabodetabek, total volume kendaraan yang meninggalkan kawasan menuju arah Merak dan Puncak Bogor melalui Gerbang Tol Cikupa dan Gerbang Tol Ciawi 1 mencapai 97.427 kendaraan.

Angka tersebut meningkat 27,49 persen dibandingkan lalu lintas normal yang tercatat sebanyak 76.419 kendaraan.

Di Gerbang Tol Cikupa, volume kendaraan menuju arah Merak tercatat sebanyak 46.754 kendaraan atau naik 7,35 persen dibandingkan kondisi normal sebesar 43.554 kendaraan.

Sementara itu, peningkatan signifikan terjadi di Gerbang Tol Ciawi 1 arah Puncak Bogor, dengan total 50.673 kendaraan atau melonjak 54,19 persen dari volume normal sebanyak 32.865 kendaraan.

Sementara di wilayah Jawa Barat, peningkatan lalu lintas juga terpantau, meskipun belum terlalu signifikan menuju kawasan Bandung dan Rancaekek.