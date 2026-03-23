Prakiraan Cuaca Jawa Barat 23 Maret 2026: Waspada Hujan Disertai Petir pada Siang hingga Sore Hari

jabar.jpnn.com, BOGOR - Prakiraan cuaca wilayah Jawa Barat pada Senin (23/3/2026) menunjukkan kondisi cuaca yang didominasi cerah berawan hingga berawan, dengan potensi hujan di sejumlah daerah pada waktu tertentu.

Pada pagi hari pukul 07.00 hingga 13.00 WIB, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan.

Namun demikian, terdapat potensi hujan ringan di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Sumedang.

Memasuki siang hingga sore hari pukul 13.00 sampai 19.00 WIB, kondisi cuaca masih relatif serupa, yakni cerah berawan hingga berawan.

Meski begitu, hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah, antara lain Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten dan Kota Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, serta Kabupaten Pangandaran.

Sementara itu, pada malam hari pukul 19.00 hingga 01.00 WIB, cuaca diprakirakan kembali cerah berawan hingga berawan. Kondisi serupa juga diperkirakan terjadi pada dini hari pukul 01.00 hingga 07.00 WIB.

Secara umum, suhu udara di wilayah Jawa Barat berada pada kisaran 19 hingga 33 derajat Celsius, dengan tingkat kelembapan antara 50 hingga 95 persen.

Angin bertiup dari arah barat daya hingga barat laut dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 40 kilometer per jam.