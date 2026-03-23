Harga Emas dan Perak Hari Ini Senin 23 Maret 2026 Naik, Cek Daftar Lengkapnya di Sini!

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan mengalami pergerakan pada perdagangan hari ini, Senin (23/3/2026), berdasarkan data terbaru dari laman resmi penjualan logam mulia.

Kenaikan harga terlihat pada berbagai ukuran emas batangan, mulai dari pecahan terkecil hingga terbesar.

Untuk emas batangan reguler, harga dasar 1 gram tercatat sebesar Rp2.843.000, sedangkan harga setelah dikenakan pajak penghasilan (PPh) 0,25 persen mencapai Rp2.850.108.

Sementara itu, ukuran 0,5 gram dijual dengan harga Rp1.471.500 atau Rp1.475.179 setelah pajak.

Pada ukuran yang lebih besar, emas 10 gram dibanderol Rp27.925.000 (Rp27.994.813 setelah pajak), sedangkan 100 gram mencapai Rp278.512.000 atau Rp279.208.280 setelah pajak.

Adapun emas batangan ukuran 1.000 gram (1 kilogram) dijual seharga Rp2.783.600.000 dan Rp2.790.559.000 setelah pajak.

Selain emas reguler, tersedia pula berbagai varian khusus. Emas batangan Gift Series ukuran 1 gram dibanderol Rp2.993.000 atau Rp3.000.483 setelah pajak.

Sementara itu, edisi khusus bertema Idul Fitri untuk ukuran 5 gram dijual Rp14.963.000 atau Rp15.000.408 setelah pajak.