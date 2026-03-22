104.600 Kendaraan Padati Kawasan Wisata Pacira Bandung di Momen Libur Lebaran

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bandung mencatat sebanyak 104.600 kendaraan melintas di kawasan wisata Pacira (Pasirjambu, Ciwidey, dan Rancabali), Jawa Barat, pada Minggu (22/3), saat libur Lebaran 1447 Hijriah/2026 Masehi.

Humas Dishub Kabupaten Bandung, Eric Alam Prabowo, mengatakan tingginya pergerakan kendaraan tersebut didominasi oleh wisatawan yang memanfaatkan momentum libur Lebaran untuk berkunjung ke berbagai destinasi wisata di kawasan tersebut.

“Secara total, kendaraan yang melintas di kawasan Pacira hari ini sekitar 104.600 unit yang didominasi wisatawan yang hendak berlibur,” ujar Eric di Bandung.

Baca Juga: Ribuan Warga Antusias Ikut Salat Id di Balai Kota Bandung

Ia menjelaskan, volume kendaraan tersebut merupakan akumulasi dari dua jalur utama menuju kawasan wisata, yakni jalur Ciwidey dan Pangalengan.

Untuk jalur Ciwidey, tercatat sebanyak 57.622 kendaraan melintas dari kedua arah. Sementara itu, jalur Pangalengan mencatat volume kendaraan sebanyak 47.600 unit.

Menurut Eric, tingginya volume kendaraan tersebut menunjukkan antusiasme masyarakat dalam memanfaatkan masa libur untuk berwisata ke kawasan Pacira yang dikenal dengan beragam objek wisata alam.

Baca Juga: Muhammad Farhan Siapkan Skema Darurat Sampah Selama Lebaran 2026 di Bandung

Berdasarkan data kumulatif, volume kendaraan di jalur Ciwidey sepanjang 2026 tercatat sebanyak 393.701 kendaraan, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang mencapai 389.117 kendaraan.

Sementara itu, di jalur Pangalengan, volume kendaraan tercatat sebanyak 370.005 unit, mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 480.492 kendaraan.