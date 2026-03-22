Jalur Bandung–Garut Padat di H+2 Lebaran, Polisi Terapkan Sistem Satu Arah

jabar.jpnn.com, GARUT - Arus kendaraan di sejumlah ruas jalan Bandung–Garut, Jawa Barat, mengalami kepadatan pada hari kedua libur Lebaran 1447 Hijriah/2026 Masehi, Minggu (22/3).

Kepadatan terjadi terutama di jalur yang mengarah ke berbagai destinasi wisata di wilayah Kabupaten Garut.

Berdasarkan pantauan di lapangan, kepadatan arus lalu lintas terjadi pada siang hingga menjelang petang di sejumlah titik, seperti kawasan Tutugan Leles, Kecamatan Leles, serta persimpangan Sigobing, Kecamatan Tarogong Kaler, yang menjadi akses menuju objek wisata Situ Bagendit, Cipanas Garut, dan sekitarnya.

Petugas kepolisian terlihat melakukan pengaturan lalu lintas guna mengurai kepadatan kendaraan.

Salah satu langkah yang diterapkan adalah rekayasa lalu lintas berupa sistem satu arah dengan mengarahkan arus kendaraan dari Bandung menuju Garut ke jalur yang lebih lancar.

Kondisi tersebut mendapat perhatian langsung dari Kapolres Garut, AKBP Yugi Bayu Hendarto, yang turun ke lapangan untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas di sejumlah titik rawan kepadatan.

“Kami melakukan pengecekan langsung di jalur-jalur utama untuk memastikan arus lalu lintas tetap lancar dan kondusif,” ujar Yugi.

Ia meninjau sejumlah jalur utama, antara lain kawasan Limbangan, Malangbong, Tarogong, dan Kadungora yang dikenal sebagai titik rawan kepadatan selama periode libur Lebaran.