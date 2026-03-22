Volume Kendaraan di Jalur Puncak-Cianjur Naik 70 Persen di H+2 Lebaran

Minggu, 22 Maret 2026 – 19:30 WIB
Ilustrasi potret kepadatan arus lalu lintas. Foto: Yogi Faisal/JPNN.com

jabar.jpnn.com, CIANJUR - Volume kendaraan di jalur utama Puncak–Cianjur, Jawa Barat, mengalami peningkatan signifikan hingga 70 persen pada H+2 Lebaran 1447 Hijriah/2026 Masehi, Minggu (22/3).

Lonjakan tersebut dipicu oleh pergerakan pemudik, masyarakat lokal, serta wisatawan yang menuju kawasan Puncak-Cipanas.

Kasatlantas Polres Cianjur, AKP Aang Andi Suhandi, mengatakan peningkatan volume kendaraan tersebut terjadi dibandingkan H+1 Lebaran, saat arus lalu lintas masih relatif landai dan lancar.

“Pada H+2 Lebaran, kendaraan yang melintas berbaur antara pemudik, masyarakat, dan wisatawan yang menuju berbagai destinasi di kawasan Puncak-Cipanas, sehingga terjadi peningkatan cukup tinggi,” ujarnya di Cianjur.

Ia menyebutkan jumlah kendaraan yang melintas di jalur utama Cianjur diperkirakan mencapai 3.000 unit.

Kondisi tersebut sempat menyebabkan antrean di sejumlah titik rawan, terutama pada pagi hingga siang hari.

Namun, pada petang hari, arus lalu lintas masih terpantau tinggi meskipun tidak menimbulkan antrean panjang di sepanjang jalur Puncak hingga Cianjur.

Kepadatan hanya sempat terjadi di Jalan Raya Bandung–Cianjur dan Jalan Raya Sukabumi–Cianjur.

