Kebun Raya Bogor Hadirkan Program Poelang Kampoeng, Alternatif Wisata Lebaran Bernuansa Tradisi

jabar.jpnn.com, BOGOR - Momen Lebaran identik dengan tradisi mudik dan berkumpul bersama keluarga di kampung halaman. Namun, tidak semua masyarakat memiliki kesempatan untuk pulang kampung.

Menjawab kebutuhan tersebut, Kebun Raya Bogor menghadirkan program bertajuk “Poelang Kampoeng” sebagai alternatif ruang perayaan Lebaran.

Program ini dirancang untuk menghadirkan suasana khas kampung halaman melalui berbagai aktivitas berbasis tradisi, hiburan rakyat, kuliner, serta ruang kebersamaan bagi pengunjung.

Kegiatan tersebut berlangsung pada 21 hingga 29 Maret 2026 di Taman Reindwart, Kebun Raya Bogor.

Senior Manager Operasional PT Mitra Natura Raya, Afandika Akbar Utama, mengatakan bahwa program ini berangkat dari kerinduan masyarakat terhadap suasana kampung halaman yang tidak dapat mereka kunjungi saat Lebaran.

“Melalui tradisi, kebersamaan, dan aktivitas khas Lebaran, Kebun Raya dihadirkan sebagai ruang perayaan yang menghidupkan suasana pulang kampung dalam bentuk pengalaman yang hangat, inklusif, dan relevan bagi pengunjung,” ujarnya.

Ia menambahkan, program ini tidak hanya bertujuan meningkatkan jumlah kunjungan pada periode pasca-Lebaran, tetapi juga menciptakan pengalaman yang berkesan bagi pengunjung.

“Lebih dari sekadar ramai, kami ingin menghadirkan pengalaman Lebaran yang dapat dikenang oleh pengunjung,” kata Afandika.