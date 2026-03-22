Hari Kedua Lebaran, Contraflow Diberlakukan di Tol Jakarta–Cikampek KM 55–70

jabar.jpnn.com, KARAWANG - PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) bersama kepolisian memberlakukan rekayasa lalu lintas berupa sistem contraflow di ruas Tol Jakarta–Cikampek (Japek) pada hari kedua Lebaran 1447 Hijriah/2026 Masehi, Minggu (22/3).

Vice President Corporate Secretary & Legal JTT, Ria Marlinda Paallo, menyampaikan bahwa kebijakan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap diskresi kepolisian dalam mengatur arus lalu lintas. Contraflow diterapkan dari KM 55 hingga KM 70 arah Cikampek.

“Rekayasa lalu lintas contraflow diberlakukan pada pukul 12.24 WIB untuk mengantisipasi peningkatan volume kendaraan menuju wilayah Timur Trans Jawa,” ujar Ria dalam keterangan resminya di Karawang.

Ia menjelaskan bahwa penerapan contraflow dilakukan secara situasional dengan mempertimbangkan kondisi lalu lintas di lapangan serta hasil koordinasi antara JTT dan pihak kepolisian.

Menurutnya, langkah ini merupakan strategi untuk mengurai kepadatan kendaraan, khususnya yang mengarah ke Cikampek dan wilayah timur Pulau Jawa, sekaligus menjaga kelancaran serta keselamatan pengguna jalan tol.

JTT bersama kepolisian juga terus melakukan pemantauan intensif terhadap kondisi lalu lintas guna memastikan pengaturan berjalan optimal selama periode arus mudik Lebaran.

Selain itu, JTT mengimbau para pengguna jalan tol Trans Jawa untuk mengutamakan keselamatan selama perjalanan.

Pengemudi diminta memastikan kondisi fisik dalam keadaan prima serta kendaraan dalam kondisi layak jalan sebelum berangkat.