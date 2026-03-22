Prakiraan Cuaca Jabodetabek 22 Maret 2026: Waspada Hujan Petir pada Siang hingga Sore Hari

jabar.jpnn.com, BOGOR - Kondisi cuaca di wilayah Jabodetabek pada Minggu, 22 Maret 2026 hingga Senin dini hari, 23 Maret 2026, diprakirakan didominasi cuaca berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di sejumlah wilayah.

Masyarakat diimbau untuk mewaspadai potensi hujan yang disertai kilat atau petir serta angin kencang, terutama pada siang hingga sore hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca, pada pagi hari pukul 07.00 hingga 13.00 WIB, cuaca di sebagian besar wilayah Jabodetabek diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal. Hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bogor.

Memasuki siang hingga sore hari pukul 13.00 hingga 19.00 WIB, kondisi cuaca umumnya berawan hingga berawan tebal.

Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan turun di sejumlah wilayah, meliputi Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kota dan Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Depok, Kota dan Kabupaten Bekasi, serta Kota dan Kabupaten Bogor.

Pada malam hari pukul 19.00 hingga 01.00 WIB, cuaca masih didominasi berawan hingga berawan tebal. Potensi hujan ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kota dan Kabupaten Bekasi serta Kepulauan Seribu.

Sementara itu, pada dini hari pukul 01.00 hingga 07.00 WIB, kondisi cuaca diprakirakan cerah berawan hingga berawan tebal, dengan potensi hujan ringan di sebagian wilayah Kepulauan Seribu.

Untuk suhu udara, wilayah Kota dan Kabupaten Bogor diperkirakan berkisar antara 20 hingga 30 derajat Celsius, sedangkan wilayah lainnya di Jabodetabek berada pada kisaran 24 hingga 34 derajat Celsius.