Prakiraan Cuaca Jawa Barat 22 Maret: Waspada Hujan Disertai Petir dan Angin Kencang!
jabar.jpnn.com, BOGOR - Prakiraan cuaca di wilayah Jawa Barat pada Minggu, 22 Maret 2026, menunjukkan potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sejumlah daerah, terutama pada siang hingga malam hari.
Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan cuaca ekstrem.
Pada pagi hari pukul 07.00 hingga 13.00 WIB, kondisi cuaca umumnya cerah berawan.
Baca Juga:
Namun, hujan ringan berpotensi terjadi di beberapa wilayah, antara lain Kabupaten Bogor, Sukabumi, Cianjur, Purwakarta, Subang, Indramayu, Sumedang, Majalengka, Cirebon, Kuningan, dan Garut.
Memasuki siang hingga sore hari pukul 13.00 sampai 19.00 WIB, cuaca diprakirakan berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang yang dapat terjadi di sebagian besar wilayah Jawa Barat.
Pada malam hari pukul 19.00 hingga 01.00 WIB, kondisi cuaca masih berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten dan Kota Bekasi, Karawang, Subang, Indramayu, Sumedang, Majalengka, Cirebon, serta Kuningan.
Baca Juga:
Sementara itu, pada dini hari pukul 01.00 hingga 07.00 WIB, cuaca diprakirakan kembali cerah berawan.
Suhu udara di Jawa Barat diperkirakan berkisar antara 19 hingga 34 derajat Celsius, dengan tingkat kelembapan udara mencapai 60 hingga 98 persen.
Berikut ini prakiraan cuaca sejumlah wilayah di Jawa Barat berdasarkan penjelasan resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News