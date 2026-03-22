Prakiraan Cuaca Jawa Barat 22 Maret: Waspada Hujan Disertai Petir dan Angin Kencang!

jabar.jpnn.com, BOGOR - Prakiraan cuaca di wilayah Jawa Barat pada Minggu, 22 Maret 2026, menunjukkan potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sejumlah daerah, terutama pada siang hingga malam hari.

Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan cuaca ekstrem.

Pada pagi hari pukul 07.00 hingga 13.00 WIB, kondisi cuaca umumnya cerah berawan.

Namun, hujan ringan berpotensi terjadi di beberapa wilayah, antara lain Kabupaten Bogor, Sukabumi, Cianjur, Purwakarta, Subang, Indramayu, Sumedang, Majalengka, Cirebon, Kuningan, dan Garut.

Memasuki siang hingga sore hari pukul 13.00 sampai 19.00 WIB, cuaca diprakirakan berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang yang dapat terjadi di sebagian besar wilayah Jawa Barat.

Pada malam hari pukul 19.00 hingga 01.00 WIB, kondisi cuaca masih berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten dan Kota Bekasi, Karawang, Subang, Indramayu, Sumedang, Majalengka, Cirebon, serta Kuningan.

Sementara itu, pada dini hari pukul 01.00 hingga 07.00 WIB, cuaca diprakirakan kembali cerah berawan.

Suhu udara di Jawa Barat diperkirakan berkisar antara 19 hingga 34 derajat Celsius, dengan tingkat kelembapan udara mencapai 60 hingga 98 persen.