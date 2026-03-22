Volume Kendaraan di Tol Cipali Naik 65,7 Persen Saat Hari H Lebaran

jabar.jpnn.com, CIREBON - Volume kendaraan di ruas Tol Cikopo–Palimanan (Cipali), khususnya di wilayah Cirebon, Jawa Barat, mengalami lonjakan signifikan pada momentum Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah atau Lebaran 2026.

Peningkatan tercatat mencapai 65,7 persen dibandingkan periode yang sama sehari sebelumnya.

Sustainability Management & Corporate Communications Department Head Astra Tol Cipali, Ardam Rafif Trisilo, mengatakan lonjakan tersebut mencerminkan tingginya mobilitas masyarakat dalam memanfaatkan momen Lebaran untuk bersilaturahmi.

“Peningkatan volume lalu lintas ini sejalan dengan pergerakan masyarakat yang memanfaatkan momen Lebaran untuk bersilaturahmi,” ujar Ardam dalam keterangan resminya.

Berdasarkan data periode pukul 00.00 hingga 19.00 WIB, tercatat sekitar 44 ribu kendaraan melintasi Gerbang Tol Cikopo menuju arah Cirebon.

Angka tersebut meningkat 37,6 persen dibandingkan dengan volume kendaraan pada waktu yang sama sehari sebelumnya.

Sementara itu, arus kendaraan dari arah Cirebon menuju Jakarta melalui Cikopo tercatat sekitar 10 ribu unit.

Ardam menyebutkan bahwa arus lalu lintas menuju Cirebon terpantau ramai lancar, meskipun terdapat pelambatan di beberapa titik.