JPNN.com Jabar Jabar Terkini Bupati Bogor Rudi Ajak Anak Yatim Rayakan Lebaran Bersama di Stadion Pakansari

Bupati Bogor Rudi Ajak Anak Yatim Rayakan Lebaran Bersama di Stadion Pakansari

Sabtu, 21 Maret 2026 – 17:01 WIB
Bupati Bogor Rudi Ajak Anak Yatim Rayakan Lebaran Bersama di Stadion Pakansari - JPNN.com Jabar
Bupati Bogor Rudy Susmanto memimpin pawai obor yang diikuti ribuan warga di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (20/3/2026). ANTARA/HO-Pemkab Bogor

jabar.jpnn.com, BOGOR - Pemerintah Kabupaten Bogor mengundang anak yatim mengikuti salat Idulfitri 1447 Hijriah, dan merayakan Lebaran bersama di Stadion Pakansari, Cibinong.

Kegiatan yang diinisiasi Bupati Bogor Rudy Susmanto itu ditujukan untuk menghadirkan suasana kebersamaan, khususnya bagi anak yatim dan warga yang tidak mudik.

Rudy mengatakan, momentum lebaran tahun ini dimanfaatkan sebagai ruang berbagi kebahagiaan antara pemerintah daerah, dan masyarakat.

“Momentum Idulfitri ini ingin kami jadikan sebagai ajang kebersamaan. Kami mengajak anak-anak yatim agar bisa merasakan kebahagiaan di hari kemenangan bersama pemerintah daerah dan seluruh masyarakat,” ujar Rudi dikutip Sabtu (21/3/2026).

Rudi menjelaskan, pelaksanaan salat Id tahun ini dipusatkan di Stadion Pakansari, karena Lapangan Tegar Beriman yang biasa digunakan tengah direvitalisasi sebagai bagian dari pembangunan Alun-alun Tegar Beriman.

Selain mengundang anak yatim dari sejumlah panti asuhan di sekitar kawasan stadion, Pemkab Bogor juga menggelar open house dengan konsep sederhana yang melibatkan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

“Seluruh jajaran Forkopimda akan hadir dan membaur langsung dengan masyarakat,” kata Rudy.

Pemkab Bogor juga melibatkan pedagang kaki lima yang tetap berjualan saat Lebaran. Dagangan mereka dibeli pemerintah daerah untuk kemudian dibagikan secara gratis kepada masyarakat yang hadir.

Pemerintah Kabupaten Bogor mengundang anak yatim mengikuti salat Idulfitri 1447 Hijriah, dan merayakan Lebaran bersama di Stadion Pakansari, Cibinong.
