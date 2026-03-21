Mudik Lebaran, Pemudik Motor Dapat Dukungan Energi dari Extrajoss Ultimate

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Program dukungan bagi pemudik motor di momen Lebaran dihadirkan melalui kolaborasi Extrajoss Ultimate dengan Yamaha Motor Indonesia Manufacturing (YMIM).

Inisiatif ini menyasar para pengendara roda dua yang menempuh perjalanan jauh menuju kampung halaman.

Program tersebut tidak hanya berlangsung saat arus mudik, tetapi juga berlanjut hingga arus balik yang diperkirakan selesai pada awal bulan depan.

Melalui kolaborasi ini, Extrajoss Ultimate hadir di lebih dari 100 dealer Yamaha yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatra, Kalimantan, hingga Sulawesi.

Dealer Yamaha selama ini memang menjadi salah satu titik singgah favorit pemudik motor, baik untuk servis kendaraan maupun beristirahat.

Head of Marketing PT Bintang Toedjoe, Arwin Nugraha Hutasoit mengatakan perjalanan mudik dengan sepeda motor membutuhkan kondisi fisik yang prima agar pengendara tetap fokus di jalan.

"Perjalanan jarak jauh dengan sepeda motor tentu membutuhkan konsentrasi yang tinggi. Karena itu, penting bagi pemudik untuk menjaga kondisi tubuh, beristirahat secara berkala, dan memastikan energi tetap terjaga agar perjalanan bisa berlangsung dengan aman," kata Arwin dalam keterangannya, Sabtu (21/3/2026).

Perjalanan jauh menggunakan sepeda motor memang menuntut persiapan ekstra. Selain kondisi kendaraan, stamina pengendara menjadi faktor penting karena risiko kelelahan lebih tinggi akibat paparan panas, angin, serta kondisi lalu lintas.