Ribuan Warga Antusias Ikut Salat Id di Balai Kota Bandung

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Ribuan warga dari berbagai wilayah mengikuti pelaksanaan Salat Idulfitri 1447 Hijriah yang digelar Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung di Balai Kota.

Adapun ini jadi yang pertama kali Balai Kota Bandung menjadi lokasi pelaksanaan Salat Id.

"Kita bersyukur pagi ini bisa menghirup udara dengan penuh rasa syukur. Kita memandang sekeliling dengan penuh rasa kagum atas karunia dan rahmat serta berkah dari Allah SWT," kata Wali Kota Bandung Muhammad Farhan di Balai Kota, Sabtu (21/3/2026).

Baca Juga: Muhammad Farhan Siapkan Skema Darurat Sampah Selama Lebaran 2026 di Bandung

Ia juga menekankan pentingnya menjaga hati dari sifat negatif serta memperkuat niat baik dalam kehidupan sehari-hari.

"Pada kesempatan ini kita juga memiliki kesempatan untuk menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin kepada sesama saudara kita, serta menjaga diri dari niat yang tidak baik dan menjauhkan hati dari ketidakadilan maupun keserakahan," ujarnya.

Farhan menambahkan, momen Idul Fitri merupakan momen istimewa yang dirayakan setahun sekali, di mana umat Muslim menunjukkan rasa syukur melalui berbagai bentuk, termasuk mengenakan pakaian terbaik dan menyiapkan hidangan bagi keluarga.

"Ini menjadi kegembiraan kolektif yang membawa pergerakan sosial yang luar biasa," tuturnya.

Dalam pelaksanaan Salat Id tersebut, bertindak sebagai imam dan khatib yakni KH Ahmad Parizi dari Pesantren Nagreg.