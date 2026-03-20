Kebun Binatang Bandung Dipastikan Tutup Saat Lebaran, Farhan Kasih Rp1 Juta per Pegawai

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Carut marut kepengurusan dan konflik Kebun Binatang Bandung sampai hari ini masih belum menemukan kejelasan.

Terbaru, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung gagal mendapatkan izin pembukaan secara terbatas Kebun Binatang saat libur Lebaran dari Kementerian Kehutanan (Kemenhut). Alhasil, destinasi wisata favorit wisatawan saat Lebaran pun dipastikan tutup.

Sebagai gantinya, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memberikan uang kompensasi atau kadeudeuh kepada 122 pegawai Kebun Binatang. Nominalnya Rp1 juta per orang.

Farhan mengatakan, pihaknya ingin memastikan kesejateraan pegawai dan satwa Bandung Zoo tetap terjamin, di tengah situasi yang belum jelas. Maka dari itu, uang kadeudeuh ini diserahkan untuk sedikit meringankan para pekerja, khususnya menjelang Lebaran.

"Saya sudah bersilaturahmi dengan para pekerja dan pegawai kebun binatang, karena mereka belum mendapatkan hak sejak bulan Februari. Sementara itu, pencairan dari pemerintah kota belum ditandatangani kesepakatannya dengan para pegawai," kata Farhan ditemui seusai menyerahkan uang kadeudeuh di Bandung Zoo, Jumat (20/3/2026).

"Paling cepat dana bisa cair pada bulan April, sesuai dengan janji kami. Maka hari ini, Baznas memberikan bantuan sebagai bentuk kadeudeuh kepada para pekerja. Tidak banyak memang, masing-masing hanya mendapatkan Rp1 juta secara merata," lanjutnya.

Dihadapan para pegawai, Farhan menyampaikan permintaan maafnya karena belum bisa membuka operasional kebun binatang saat libur Lebaran. Padahal tempat wisata ini jadi magnet wisatawan saat Hari Raya Idulfitri tiba.

Menurutnya, Kemenhut tidak memberikan izin untuk membuka kebun binatang secara terbatas. Operasionalnya baru akan dibuka secara penuh apabila Pemkot Bandung sudah menunjuk pihak pengelola yang baru.