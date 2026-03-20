Arus Mudik di Jalur Pantura Cirebon Tembus 577 Ribu Kendaraan, Didominasi Sepeda Motor

Jumat, 20 Maret 2026 – 16:30 WIB
Ilustrasi mudik lebaran menggunakan sepeda motor. Foto: Ricardo/JPNN.com

jabar.jpnn.com, CIREBON - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cirebon mencatat volume kendaraan yang melintas di Jalur Pantai Utara (Pantura) wilayah setempat mencapai 577.215 unit selama periode H-7 hingga H-1 Lebaran 2026.

Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Kota Cirebon, Indra Setiaman, menyampaikan bahwa data tersebut dihimpun berdasarkan pemantauan hingga pukul 11.30 WIB pada H-1 Lebaran.

“Jumlah kendaraan yang melintas dari H-7 sampai H-1 Lebaran sekitar 577.215 unit,” ujarnya.

Dari total tersebut, kendaraan roda dua mendominasi dengan jumlah mencapai 503.445 unit. Sementara itu, mobil pribadi tercatat sebanyak 52.643 unit.

Indra menjelaskan, rata-rata volume kendaraan yang melintas di Jalur Pantura Cirebon saat ini berada di kisaran 1.284 unit per jam.

Ia juga mengungkapkan bahwa puncak arus mudik terjadi pada H-2 Lebaran, dengan jumlah kendaraan yang melintas hampir mencapai 149 ribu unit dalam satu hari.

Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada mudik Lebaran 2025, jumlah kendaraan pada tahun ini mengalami sedikit penurunan.

Namun demikian, terjadi peningkatan sekitar 12 persen dibandingkan hari sebelumnya.

