Bus Damri Depok–Bandara Soetta Tetap Beroperasi Selama Lebaran, Berikut Jadwal dan Tarifnya

jabar.jpnn.com, DEPOK - Layanan transportasi Bus Damri rute Terminal Sawangan, Kota Depok menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta tetap beroperasi normal selama periode Lebaran 2026.

Layanan ini diharapkan dapat mendukung mobilitas masyarakat, khususnya warga Depok yang hendak melakukan perjalanan mudik melalui jalur udara.

Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Depok, Aan Syurahman, menyampaikan bahwa operasional bus Damri berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

“Penumpang dapat membeli tiket secara langsung di loket Bus Damri maupun secara daring melalui aplikasi Damri Apps yang tersedia di Play Store,” ujarnya.

Untuk tarif, penumpang dikenakan biaya sebesar Rp95.000 per perjalanan, baik dari Terminal Sawangan menuju bandara maupun sebaliknya.

Adapun jadwal keberangkatan dari Terminal Sawangan dimulai pukul 05.00 hingga 19.00 WIB dengan frekuensi keberangkatan setiap satu jam sekali.

Sementara itu, dari Bandara Soekarno-Hatta, layanan bus beroperasi mulai pukul 07.00 hingga 21.00 WIB dengan interval waktu yang sama.

Menurut Aan, keberadaan layanan ini diharapkan dapat menjadi alternatif transportasi yang efisien dan terjangkau bagi masyarakat, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan perjalanan saat arus mudik Lebaran.