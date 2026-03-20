H-1 Lebaran 2026, Arus One Way Tol Cipali Lancar dan Lengang, Volume Kendaraan Turun 68,6 Persen

Jumat, 20 Maret 2026 – 14:30 WIB
Arus lalu lintas Tol Cipali. ANTARA/HO-Astra Tol Cipali

jabar.jpnn.com, SUBANG - Arus lalu lintas dengan rekayasa satu arah (one way) di ruas Jalan Tol Cikopo–Palimanan (Cipali) terpantau lancar dan relatif lengang pada H-1 Lebaran 2026 atau Jumat pagi.

Sustainability Management & Corporate Communications Department Head Astra Tol Cipali, Ardam Rafif Trisilo, menyampaikan bahwa hingga saat ini rekayasa lalu lintas one way masih diberlakukan di ruas tol tersebut.

Menurutnya, kondisi arus lalu lintas didominasi kendaraan pribadi jenis minibus dan tidak terjadi kepadatan signifikan.

Baca Juga:

Berdasarkan data periode pukul 00.00 WIB hingga 09.00 WIB, tercatat sekitar 14 ribu kendaraan melintasi ruas Tol Cipali melalui eks Gerbang Tol Cikopo menuju arah Cirebon.

Jumlah tersebut mengalami penurunan signifikan sebesar 68,6 persen dibandingkan periode yang sama pada hari sebelumnya, dengan rata-rata sekitar 1.500 kendaraan per jam.

Ardam menjelaskan, kondisi layanan di rest area sepanjang Tol Cipali juga terpantau kondusif tanpa adanya kepadatan berarti.

Baca Juga:

Ia mengimbau pengguna jalan tol untuk memanfaatkan fasilitas rest area secara optimal sebagai tempat beristirahat, serta tidak memaksakan perjalanan apabila merasa lelah atau mengantuk.

Selain itu, pihak pengelola juga mengingatkan pentingnya persiapan sebelum melakukan perjalanan, terutama dalam memastikan kondisi fisik pengemudi tetap prima.

BERITA TERKAIT

