Beda dengan Ridwan Kamil dan Aher, Ini Lokasi Gubernur Dedi Mulyadi Salat Idulfitri

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dijadwalkan melaksanakan Salat Idulfitri 1447 Hijriah di halaman Gedung Sate, Kota Bandung.

Dedi memilih berbeda dari kebiasaan gubernur lainnya yang pada momen Idulfitri menggelar salat berjemaah di Lapangan Gasibu.

Beberapa Gubernur Jawa Barat memang banyak memilih salat Idulfitri di lapangan Gasibu. Namun, pada tahun sebelumnya Ridwan Kamil memilih salat di Masjid Raya Al Jabbar yang merupakan proyek kebanggaannya.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Barat Adi Komar mengatakan, pemindahan lokasi salat Id dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan mempertimbangkan aspek kekhusyukan.

Selain itu, pelaksanaan salat Id juga dianjurkan digelar di ruang terbuka sesuai hadis dan sunnah.

Saat ini, persiapan pelaksanaan salat id di halaman Gedung Sate sudah mencapai sekitar 80 persen. Sehingga, Adi memastikan gubernur memilih lokasi tersebut untuk salat Idulfitri.

"Salat Id tahun ini akan dilaksanakan di halaman Gedung Sate. Berbeda dengan tahun lalu di Lapangan Gasibu," kata Adi, dikutip Jumat (20/3/2026).

Pemindahan lokasi, kata Adi, juga berdasarkan evaluasi dari tahun sebelumnya yakni, masih adanya kendaraan yang melintas saat salat berlangsung.