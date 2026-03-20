JPNN.com

Beda dengan Ridwan Kamil dan Aher, Ini Lokasi Gubernur Dedi Mulyadi Salat Idulfitri

Jumat, 20 Maret 2026 – 15:00 WIB
Ilustrasi salat id atau salat idulfitri. Foto: Source for JPNN

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dijadwalkan melaksanakan Salat Idulfitri 1447 Hijriah di halaman Gedung Sate, Kota Bandung.

Dedi memilih berbeda dari kebiasaan gubernur lainnya yang pada momen Idulfitri menggelar salat berjemaah di Lapangan Gasibu.

Beberapa Gubernur Jawa Barat memang banyak memilih salat Idulfitri di lapangan Gasibu. Namun, pada tahun sebelumnya Ridwan Kamil memilih salat di Masjid Raya Al Jabbar yang merupakan proyek kebanggaannya.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Barat Adi Komar mengatakan, pemindahan lokasi salat Id dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan mempertimbangkan aspek kekhusyukan.

Selain itu, pelaksanaan salat Id juga dianjurkan digelar di ruang terbuka sesuai hadis dan sunnah.

Saat ini, persiapan pelaksanaan salat id di halaman Gedung Sate sudah mencapai sekitar 80 persen. Sehingga, Adi memastikan gubernur memilih lokasi tersebut untuk salat Idulfitri.

"Salat Id tahun ini akan dilaksanakan di halaman Gedung Sate. Berbeda dengan tahun lalu di Lapangan Gasibu," kata Adi, dikutip Jumat (20/3/2026).

Pemindahan lokasi, kata Adi, juga berdasarkan evaluasi dari tahun sebelumnya yakni, masih adanya kendaraan yang melintas saat salat berlangsung.

Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   gubernur jawa barat dedi mulyadi gedung sate lapangan gasibu salat Idulfitri salat id idulfitri 1447 hijriah salat id kdm Ridwan Kamil ahmad heryawan

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU