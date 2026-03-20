Mudik Lebaran 2026, Polrestabes Bandung Manfaatkan AI untuk Pantau Lalu Lintas

Jumat, 20 Maret 2026 – 14:00 WIB
jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Bandung menggunakan teknologi Artificial Intelligence (AI) dalam pelaksanaan Operasi Ketupat Lodaya 2026. Pemantauan arus lalu lintas memanfaatkan sistem Smart CIty Road Safety Policing.

Kasubnit Kamsel Satlantas Polrestabes Bandung, Iptu Hany Amelia, mengatakan penerapan sistem ini merupakan bagian dari upaya modernisasi yang dikembangkan Korlantas Polri.

"Ini untuk mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas selama musim mudik Lebaran," kata Hany ditemui di Pos Asia Afrika, Kota Bandung, dikutip Jumat (20/3/2026).

Menurut dia, di Kota Bandung ada 200 kamera pengawas (CCTV) terpasang di sejumlah titik strategis.

Pada CCTV itu, petugas bisa melihat langsung kondisi di lapangan. Kepadatan kendaraan, potensi kemacetan, hingga gangguan lalu lintas dapat segera terdeteksi dan ditangani.

CCTV itu juga mampu menganalisis data lalu lintas secara otomatis. Mulai dari menghitung volume kendaraan, mengenali jenis kendaraan, hingga membaca pelat nomor bisa dilakukan melalui sistem ini.

Selain itu, pergerakan masyarakat di sejumlah titik seperti kawasan wisata dan objek vital juga bisa dipantau, terutama saat terjadi lonjakan aktivitas selama libur Lebaran.

Sistem ini juga diperkuat dengan peta geospasial digital. Fitur ini membantu petugas melihat kondisi lalu lintas secara lebih menyeluruh.

