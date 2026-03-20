Pemkot Pastikan Kebun Binatang Bandung Tutup Saat Libur Lebaran

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung urung membuka operasional Kebun Binatang Bandung saat libur Idulfitri 1447 Hijriah. Hal ini dikarenakan, Kementerian Perhutanan (Kemenhut) yang tidak mengeluarkan izin.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, pihaknya bersurat kepada Kemenhut untuk meminta izin dibukanya operasional Kebun Binatang selama libur Lebaran.

Namun rupanya, izin destinasi wisata edukatif tersebut tidak keluar dan harus tetap ditutup selama belum ada pengelola yang baru.

"Kebun binatang gagal dibuka, (karena) tidak diberi izin oleh Kementerian Kehutanan. Karena memang sampai sekarang tidak ada lembaga konservasi yang bisa bertanggung jawab, maka kami akan tutup," kata Farhan, Jumat (20/3/2026).

Farhan memahami antusiasme pengunjung yang berlibur ke Kebun Binatang atau Bandung Zoo saat libur Lebaran, selalu membludak.

Maka dari itu, sebagai gantinya ia merekomendasikan Taman Hutan Raya (Tahura) Ir H Djuanda yang terletak di Dago Pakar sebagai opsi destinasi wisata.

"Kami bekerja sama dengan Tahura. Kepada warga Jawa Barat yang ingin berlibur menikmati keindahan alam, kami arahkan ke Tahura yang jaraknya sekitar setengah jam dari Kebun Binatang Bandung," ungkapnya.

Pihaknya pun akan menyosialisasikan informasi tutupnya Kebun Binatang selama libur Lebaran.