Ribuan Jemaah Muhammadiyah Salat Id, Manajer Lazismu: Perbedaan Banyak Hikmah

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Sebanyak 5.000-an jemaah Muhammadiyah melaksanakan salat Idulfitri 1447 Hijriah di Lapangan Lodaya, Kota Bandung, Jumat (20/3/2026).

Salat Id dipimpin langsung oleh Prof. Dr. Hilam Latif yang merupakan Bendahara Umum Muhammadiyah Pimpinan Pusat.

Pantauan JPNN, warga berbondong-bondong datang ke Lapangan Lodaya sejak pukul 05.30 WIB.

Adapun salat dimulai pukul 06.30 WIB di lapangan besar, dengan alas tikar atau koran yang dibawa sendiri oleh jemaah.

Manager Regional Lazis Jabar Sandi Sonjaya mengatakan, Masjid Raya Mujahidin setiap tahun tahun rutin menyelenggarakan Salat Id di Lapangan Lodaya.

Jemaah yang hadir pun datang dari berbagai daerah di Bandung Raya.

"Masjid Mujahidin melaksanakan salat Idulfitri 1447 Hijriah di Lapangan Lodaya dan sebagaimana diperkirakan bahwa perbedaan hari raya menjadikan masyarakat berbondong-bondong datang ke lokasi ini untuk melaksanakan salat Id di hari Jumat, 20 Maret 2026," kata Sandi saat ditemui seusai salat Id.

"Jemaah yang tadi ada yang dari Lembang, Cimahi juga ada yang memaksakan datang ke sini, tetapi mayoritas masyarakat Muhammadiyah di sekitar Lapangan Lodaya," lanjutnya.