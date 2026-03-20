Prakiraan Cuaca 20 Maret 2026: Jabar dan Jabodetabek Berpotensi Diguyur Hujan Lebat saat Malam Takbiran

jabar.jpnn.com, BOGOR - Prakiraan cuaca wilayah Jawa Barat dan Jabodetabek pada Jumat, 20 Maret 2026, menunjukkan potensi hujan dengan intensitas bervariasi, mulai dari ringan hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang pada siang hingga malam hari.

Prakiraan Cuaca Jawa Barat

Pada pagi hari (07.00–13.00 WIB), cuaca umumnya cerah berawan. Namun, menjelang siang terdapat potensi hujan ringan hingga sedang secara lokal di sejumlah wilayah, antara lain Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Karawang, Subang, Sukabumi, Cianjur, Purwakarta, Bandung Barat, dan Sumedang.

Memasuki siang hingga sore hari (13.00–19.00 WIB), hujan ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di wilayah Sukabumi, Cianjur, Bandung Barat, Cimahi, Bandung, Majalengka, Kuningan, Cirebon, Ciamis, Tasikmalaya, dan Garut. Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di wilayah Bogor, Depok, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, dan Indramayu.

Pada malam hari (19.00–01.00 WIB), cuaca umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang secara lokal di Depok, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Indramayu, Sumedang, Majalengka, Kuningan, dan Cirebon.

Dini hari (01.00–07.00 WIB) diperkirakan berawan.

Adapun suhu udara di Jawa Barat berkisar antara 19 hingga 33 derajat Celsius, dengan kelembapan udara 60 hingga 98 persen. Angin bertiup dari arah barat daya hingga barat laut dengan kecepatan 5–45 km per jam.

Prakiraan Cuaca Jabodetabek