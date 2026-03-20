Malam Takbiran Harga Perak dan Logam Mulia Tembus Hampir Rp3 Juta Per Gram
jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Jumat, 20 Maret 2026, tercatat mengalami pergerakan dengan harga emas 1 gram menembus Rp2,89 juta.
Kenaikan ini menjadi perhatian pelaku pasar dan masyarakat yang menjadikan emas sebagai instrumen investasi jangka panjang.
Berdasarkan data terbaru, harga emas bervariasi tergantung berat dan jenis produk, termasuk emas batangan reguler serta edisi khusus seperti Gift Series, Imlek, dan Idulfitri.
Harga Emas Batangan (Belum Pajak dan Setelah Pajak PPh 0,25%) seperti dilansir dari laman logammulia.com
0,5 gram: Rp1.496.500 | Rp1.500.241
1 gram: Rp2.893.000 | Rp2.900.233
2 gram: Rp5.726.000 | Rp5.740.315
3 gram: Rp8.564.000 | Rp8.585.410
5 gram: Rp14.240.000 | Rp14.275.600
10 gram: Rp28.425.000 | Rp28.496.063
25 gram: Rp70.937.000 | Rp71.114.343
50 gram: Rp141.795.000 | Rp142.149.488
100 gram: Rp283.512.000 | Rp284.220.780
250 gram: Rp708.515.000 | Rp710.286.288
500 gram: Rp1.416.820.000 | Rp1.420.362.050
1.000 gram: Rp2.833.600.000 | Rp2.840.684.000
Harga Emas Batangan Gift Series
0,5 gram: Rp1.566.500 | Rp1.570.416
1 gram: Rp3.043.000 | Rp3.050.608
Harga Emas Edisi Khusus
Seri Idulfitri
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News