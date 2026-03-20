Malam Takbiran Harga Perak dan Logam Mulia Tembus Hampir Rp3 Juta Per Gram

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Jumat, 20 Maret 2026, tercatat mengalami pergerakan dengan harga emas 1 gram menembus Rp2,89 juta.

Kenaikan ini menjadi perhatian pelaku pasar dan masyarakat yang menjadikan emas sebagai instrumen investasi jangka panjang.

Berdasarkan data terbaru, harga emas bervariasi tergantung berat dan jenis produk, termasuk emas batangan reguler serta edisi khusus seperti Gift Series, Imlek, dan Idulfitri.

Harga Emas Batangan (Belum Pajak dan Setelah Pajak PPh 0,25%) seperti dilansir dari laman logammulia.com

0,5 gram: Rp1.496.500 | Rp1.500.241

1 gram: Rp2.893.000 | Rp2.900.233

2 gram: Rp5.726.000 | Rp5.740.315

3 gram: Rp8.564.000 | Rp8.585.410

5 gram: Rp14.240.000 | Rp14.275.600

10 gram: Rp28.425.000 | Rp28.496.063

25 gram: Rp70.937.000 | Rp71.114.343

50 gram: Rp141.795.000 | Rp142.149.488

100 gram: Rp283.512.000 | Rp284.220.780

250 gram: Rp708.515.000 | Rp710.286.288

500 gram: Rp1.416.820.000 | Rp1.420.362.050

1.000 gram: Rp2.833.600.000 | Rp2.840.684.000

Harga Emas Batangan Gift Series

0,5 gram: Rp1.566.500 | Rp1.570.416

1 gram: Rp3.043.000 | Rp3.050.608

Harga Emas Edisi Khusus

Seri Idulfitri