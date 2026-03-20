Malam Takbiran Harga Perak dan Logam Mulia Tembus Hampir Rp3 Juta Per Gram

JPNN.com

Jumat, 20 Maret 2026 – 11:00 WIB
Ilustrasi - Petugas menunjukkan dumi logam mulia produksi Antam.

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Jumat, 20 Maret 2026, tercatat mengalami pergerakan dengan harga emas 1 gram menembus Rp2,89 juta.

Kenaikan ini menjadi perhatian pelaku pasar dan masyarakat yang menjadikan emas sebagai instrumen investasi jangka panjang.

Berdasarkan data terbaru, harga emas bervariasi tergantung berat dan jenis produk, termasuk emas batangan reguler serta edisi khusus seperti Gift Series, Imlek, dan Idulfitri.

Baca Juga:

Harga Emas Batangan (Belum Pajak dan Setelah Pajak PPh 0,25%) seperti dilansir dari laman logammulia.com

0,5 gram: Rp1.496.500 | Rp1.500.241
1 gram: Rp2.893.000 | Rp2.900.233
2 gram: Rp5.726.000 | Rp5.740.315
3 gram: Rp8.564.000 | Rp8.585.410
5 gram: Rp14.240.000 | Rp14.275.600
10 gram: Rp28.425.000 | Rp28.496.063
25 gram: Rp70.937.000 | Rp71.114.343
50 gram: Rp141.795.000 | Rp142.149.488
100 gram: Rp283.512.000 | Rp284.220.780
250 gram: Rp708.515.000 | Rp710.286.288
500 gram: Rp1.416.820.000 | Rp1.420.362.050
1.000 gram: Rp2.833.600.000 | Rp2.840.684.000

Harga Emas Batangan Gift Series

Baca Juga:

0,5 gram: Rp1.566.500 | Rp1.570.416
1 gram: Rp3.043.000 | Rp3.050.608

Harga Emas Edisi Khusus
Seri Idulfitri

Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   harga emas harga emas hari ini harga emas antam harga emas terbaru harga emas batangan harga perak harga perak hari ini harga perak terbaru harga perak batangan harga perak antam

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU