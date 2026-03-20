Ribuan Jemaah Muhammadiyah Salat Idulfitri di Depok, Imbau Saling Menghargai Perbedaan

Jumat, 20 Maret 2026 – 10:00 WIB
Pelaksanaan Salat Idulfitri di Lapangan PSP Sawangan. Foto : Lutviatul Fauziah/jpnn

jabar.jpnn.com, DEPOK - Ribuan jemaah Muhammadiyah melaksanakan Salat Idulfitri 1447 Hijriah di sejumlah titik di Kota Depok, Jawa Barat, pada Jumat (20/3).

Salah satu lokasi pelaksanaan berada di Lapangan PSP, Sawangan.

Secara keseluruhan, terdapat 31 lokasi yang digunakan untuk pelaksanaan Salat Idulfitri oleh Muhammadiyah di wilayah Depok pada tahun ini.

Baca Juga:

Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Depok, Ali Wartadinata, menyampaikan bahwa seluruh rangkaian pelaksanaan ibadah berlangsung dengan lancar dan khidmat.

“Alhamdulillah berjalan lancar dan khidmat,” ujarnya.

Ia juga menanggapi adanya perbedaan penetapan 1 Syawal yang kerap terjadi setiap tahun. Menurutnya, masyarakat kini semakin dewasa dalam menyikapi perbedaan tersebut.

Baca Juga:

“Masyarakat sudah bisa saling memahami dan menghargai. Ini bukan pertama kali terjadi,” katanya.

Ali menegaskan pentingnya menjaga sikap toleransi serta tidak saling menyalahkan dalam menyikapi perbedaan penetapan hari raya.

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

