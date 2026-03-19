56 Masjid Muhammadiyah di Kota Bandung Siap Menggelar Salat Id

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Jemaah Muhammadiyah akan melaksanakan salat Idulfitri 1447 Hijriah secara serentak di seluruh Indonesia pada Jumat (20/3/2026).

Di Kota Bandung, ada 56 masjid yang akan menggelar salat Id, dimulai pada pukul 06.15 WIB.

"Kalau di Kota Bandung saja, saya mencatat ada sekitar 56 masjid," kata Wakil Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat, Didik Dahlan saat ditemui di Masjid Mujahidin, Kota Bandung, Kamis (19/3) malam.

Didik mengatakan, di Masjid Raya Mujahidin pelaksanaan salat Id akan digelar di lapangan terbuka GOR Lodaya, atau di seberang masjid.

Diperkirakan akan ada 7.000 jemaah yang akan memenuhi lapangan untuk ikut salat Id.

"Untuk (Masjid) Mujahidin sendiri dilaksanakan di Lapangan Lodaya. Imam dan khatibnya adalah Prof. Dr. Hilam Latif, mantan Dirjen Haji," ungkapnya.

Karena banyaknya jumlah jemaah yang diprediksi datang, Didik mengimbau kepada masyarakat yang hendak ikut salat Id untuk datang lebih awal.

"Kami mengimbau kepada masyarakat yang akan berlebaran besok untuk datang lebih awal, sekitar pukul 06.00 WIB atau bahkan sejak pukul 05.30 WIB, agar mendapatkan tempat," jelasnya.