JPNN.com

56 Masjid Muhammadiyah di Kota Bandung Siap Menggelar Salat Id

Kamis, 19 Maret 2026 – 22:30 WIB
Ilustrasi salat id atau salat idulfitri. Foto: Source for JPNN

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Jemaah Muhammadiyah akan melaksanakan salat Idulfitri 1447 Hijriah secara serentak di seluruh Indonesia pada Jumat (20/3/2026).

Di Kota Bandung, ada 56 masjid yang akan menggelar salat Id, dimulai pada pukul 06.15 WIB.

"Kalau di Kota Bandung saja, saya mencatat ada sekitar 56 masjid," kata Wakil Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat, Didik Dahlan saat ditemui di Masjid Mujahidin, Kota Bandung, Kamis (19/3) malam.

Baca Juga:

Didik mengatakan, di Masjid Raya Mujahidin pelaksanaan salat Id akan digelar di lapangan terbuka GOR Lodaya, atau di seberang masjid.

Diperkirakan akan ada 7.000 jemaah yang akan memenuhi lapangan untuk ikut salat Id.

"Untuk (Masjid) Mujahidin sendiri dilaksanakan di Lapangan Lodaya. Imam dan khatibnya adalah Prof. Dr. Hilam Latif, mantan Dirjen Haji," ungkapnya.

Baca Juga:

Karena banyaknya jumlah jemaah yang diprediksi datang, Didik mengimbau kepada masyarakat yang hendak ikut salat Id untuk datang lebih awal.

"Kami mengimbau kepada masyarakat yang akan berlebaran besok untuk datang lebih awal, sekitar pukul 06.00 WIB atau bahkan sejak pukul 05.30 WIB, agar mendapatkan tempat," jelasnya.

Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

TAGS   muhammadiyah pw muhammadiyah jabar hari raya idulfitri salat idul fitri lokasi salat idulfitri muhammadiyah salat id muhammadiyah masjid mujahidin bandung pengamanan salat id

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU