Wali Kota Bandung Cek Malam Takbiran Muhammadiyah, Ada Larangan Pawai

Kamis, 19 Maret 2026 – 22:28 WIB
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan saat ditemui seusai meninjau pelaksanaan malam takbiran jemaah Muhammadiyah di Masjid Mujahidin, Kota Bandung, Kamis (19/3/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pemerintah resmi menetapkan 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026.

Namun, jemaah Muhammadiyah sudah lebih dulu memutuskan, Hari Raya Idulfitri jatuh pada Jumat (20/3) besok.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan pun meninjau pelaksanaan malam takbiran jemaah Muhammadiyah di Masjid Raya Mujahidin, Jalan Sancang, Kamis (19/3) malam.

"Untuk yang merayakan Idulfitri tanggal 20, kami mengucapkan selamat Idulfitri, taqabbalallhu minna wa minkum, mohon maaf lahir batin," kata Farhan saat ditemui seusai meninjau.

Farhan mengatakan, perbedaan Lebaran agar jangan diperdebatkan.

Ia meminta agar setiap umat menghargai keputusan dari organisasi Islam masing-masing. 

"Pada saat bersamaan juga, ini salah satu bentuk bagaimana Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia. Kita tetap menghormati saudara-saudara yang beragam Hindu yang sedang merayakan Nyepi," ujarnya.

Pelaksanaan malam takbiran ini bersamaan dengan Hari Raya Nyepi yang jatuh hari ini. 

Wali Kota Bandung meminta jemaah Muhammadiyah yang melaksanakan takbiran untuk tidak melaksanakan pawai atau konvoi.
TAGS   wali kota bandung muhammad farhan jemaah muhammadiyah pw muhammadiyah jabar masjid mujahidin bandung Lebaran Muhammadiyah 1 syawal 1447 hijriah

