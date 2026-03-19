Heboh, Tower Masjid Al Jabbar Bandung Rusak Dirusak Puting Beliung
jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Hujan lebat disertai angin kencang melanda kawasan Gedebage, Kota Bandung pada Kamis (19/3/2026) sore.
Sebuah towe penguat sinyal di kawasan Masjid Raya Al Jabbar, dilaporkan rusak.
Kapolsek Gedebage Kompol Wawan Setiawan mengatakan, tower tersebut bukanlah milik pengelola masjid, melainkan perusahaan penyedia jaringan telekomunikasi.
“Adapun bahwa kejadian rubuhnya tower penguat sinyal tersebut bukan milik dari Masjid Raya Al- Jabbar, akan tetapi milik PT.DMT (daya mitra)," kata Wawan saat dikonfirmasi.
Ia menjelaskan, tower tersebut sudah berdiri lebih dulu sebelum pembangunan Masjid Raya Al Jabbar dan masih terikat kontrak dengan warga setempat.
Posisi tower penguat sinyal itu, lanjutnya, berada di kawasan Masjid Al-Jabbar. Namun kepemilikannya milik swasta.
"Tapi jauh dari masjid, itu lokasinya di pojok," ujarnya.
Selain itu, kerusakan juga dilaporkan terjadi pada bagian seng dari tiang Masjid Al Jabbar.
Tower di Masjid Al Jabbar Bandung dilaporkan rusak diterpa angin puting beliung. Polsek Gedebage ungkap faktanya.
