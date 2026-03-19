Salat Id di Kebun Raya Bogor Kembali Digelar, Simak Waktu dan Akses Masuknya

jabar.jpnn.com, BOGOR - Kebun Raya Bogor KRB kembali menjadi lokasi pelaksanaan Salat Idulfitri pada 2026.

Kegiatan tahunan ini menghadirkan tokoh nasional dan daerah sebagai bagian dari rangkaian ibadah sekaligus mempererat silaturahmi masyarakat.

Pada pelaksanaan tahun ini, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Arif Satria, dijadwalkan bertindak sebagai khatib.

Baca Juga: SPPG di Bogor Disanksi BGN Seusai Nekat Gunakan Area Masjid untuk Cuci Bahan Makanan

Sementara itu, Ketua MUI Kota Bogor, KH TB Muhidin, akan memimpin salat sebagai imam.

Kegiatan Salat Idulfitri di Kebun Raya Bogor merupakan agenda rutin yang diselenggarakan setiap tahun.

Pada 2026, pelaksanaannya turut bekerja sama dengan Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI).

Selain itu, Pemerintah Kota Bogor kembali menunjuk kawasan tersebut sebagai lokasi resmi pelaksanaan Salat Idulfitri.

Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim, bersama jajaran pemerintah daerah dijadwalkan hadir dalam kegiatan tersebut.