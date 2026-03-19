Salat Id di Kebun Raya Bogor Kembali Digelar, Simak Waktu dan Akses Masuknya
jabar.jpnn.com, BOGOR - Kebun Raya Bogor KRB kembali menjadi lokasi pelaksanaan Salat Idulfitri pada 2026.
Kegiatan tahunan ini menghadirkan tokoh nasional dan daerah sebagai bagian dari rangkaian ibadah sekaligus mempererat silaturahmi masyarakat.
Pada pelaksanaan tahun ini, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Arif Satria, dijadwalkan bertindak sebagai khatib.
Sementara itu, Ketua MUI Kota Bogor, KH TB Muhidin, akan memimpin salat sebagai imam.
Kegiatan Salat Idulfitri di Kebun Raya Bogor merupakan agenda rutin yang diselenggarakan setiap tahun.
Pada 2026, pelaksanaannya turut bekerja sama dengan Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI).
Baca Juga:
Selain itu, Pemerintah Kota Bogor kembali menunjuk kawasan tersebut sebagai lokasi resmi pelaksanaan Salat Idulfitri.
Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim, bersama jajaran pemerintah daerah dijadwalkan hadir dalam kegiatan tersebut.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News