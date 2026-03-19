JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Salat Id di Kebun Raya Bogor Kembali Digelar, Simak Waktu dan Akses Masuknya

Salat Id di Kebun Raya Bogor Kembali Digelar, Simak Waktu dan Akses Masuknya

Kamis, 19 Maret 2026 – 20:00 WIB
Salat Id di Kebun Raya Bogor Kembali Digelar, Simak Waktu dan Akses Masuknya - JPNN.com Jabar
Ilustrasi salat idulfitri atau salat id di Kebun Raya Bogor. Foto: Source for JPNN.com

jabar.jpnn.com, BOGOR - Kebun Raya Bogor KRB kembali menjadi lokasi pelaksanaan Salat Idulfitri pada 2026.

Kegiatan tahunan ini menghadirkan tokoh nasional dan daerah sebagai bagian dari rangkaian ibadah sekaligus mempererat silaturahmi masyarakat.

Pada pelaksanaan tahun ini, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Arif Satria, dijadwalkan bertindak sebagai khatib.

Baca Juga:

Sementara itu, Ketua MUI Kota Bogor, KH TB Muhidin, akan memimpin salat sebagai imam.

Kegiatan Salat Idulfitri di Kebun Raya Bogor merupakan agenda rutin yang diselenggarakan setiap tahun.

Pada 2026, pelaksanaannya turut bekerja sama dengan Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI).

Baca Juga:

Selain itu, Pemerintah Kota Bogor kembali menunjuk kawasan tersebut sebagai lokasi resmi pelaksanaan Salat Idulfitri.

Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim, bersama jajaran pemerintah daerah dijadwalkan hadir dalam kegiatan tersebut.

Kebun Raya Bogor selenggaran Salat Idulfitri 1447 Hijriah, dengan Ketua MUI bertindak sebagai imam, dan Kepala BRIN sebagai khotib
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

TAGS   kota bogor kebun raya bogor salat Idulfitri salat id hari raya idulfitri KRB BRIN arif satria dedie a rachim wali kota bogor

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU