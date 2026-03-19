JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini SPPG di Bogor Disanksi BGN Seusai Nekat Gunakan Area Masjid untuk Cuci Bahan Makanan

Kamis, 19 Maret 2026 – 19:15 WIB
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang. Foto: Antara

jabar.jpnn.com, BOGOR - Badan Gizi Nasional (BGN) resmi menyuspensi operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bogor Ranca Bungur Bantarjaya 2 mulai 18 Maret 2026.

Tindakan ini diambil setelah ditemukan pelanggaran berupa penggunaan area masjid untuk pembilasan bahan makanan tanpa izin.

Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak hanya melanggar prosedur operasional, tetapi juga mencederai fungsi dan kesucian fasilitas ibadah.

“Ini bukan sekadar pelanggaran prosedur, tetapi juga merusak nilai kesucian dan kebersihan fasilitas ibadah yang harus dijaga. SPPG seperti ini tidak bisa ditoleransi,” ujarnya di Jakarta, Kamis (19/3).

Keputusan tersebut merujuk pada Keputusan Kepala BGN Nomor 401.1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Tahun Anggaran 2026, serta laporan Koordinator Wilayah Kabupaten Bogor terkait dugaan pelanggaran operasional.

Menurut Nanik, langkah tegas ini diambil untuk menjaga kualitas produksi, mutu gizi, dan keamanan pangan dalam pelaksanaan program MBG.

“Tujuan kami jelas, menjaga kualitas produksi, mutu gizi, dan keamanan pangan. Setiap tindakan yang berpotensi menurunkan standar ini harus segera ditindak,” katanya.

Selama masa penghentian operasional, pihak SPPG Ranca Bungur Bantarjaya 2 diwajibkan melakukan perbaikan sarana dan prasarana serta melengkapi dokumen pendukung yang sah.

Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   pelanggaran SPPG MBG Program Makan Bergizi Gratis MBG SPPG Badan gizi nasional BGN nanik s deyang pelanggaran spp

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU